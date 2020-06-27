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Yağmurda oluşan çukurlar korkutuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2020 14:41 | Son Güncelleme

Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Paşalılar köyünde, 6 ay önce oluşmaya başlayan ve yağan yağmurla birlikte derinlikleri 2 metreyi bulan 2 çukur, vatandaşları korkutuyor. Köylüler, çukurların kapatılmasını istiyor.

Kurucaşile ilçesine bağlı Paşalılar köyünde, yaklaşık 6 ay önce yol kenarında 2 çukur oluşmaya başladı. Geçen hafta yağan yağmurun ardından da çukurlar, 2 metre genişleyerek, 2 metre derinliğe ulaştı. Yolda yürümeye korktuklarını söyleyen köylülerin en büyük endişesi, çocuklarının ya da hayvanlarının çukurlara düşmesi.

Vatandaşlar bir an önce çukurların kapatılmasını isterken, köy sakinlerinden Aydın Erkan (53), “Altıncı ayda küçük çukurları gördük. O zaman yetkililer gelip, baktı ama sonuç alınamadı. Sonra yağmurlarla genişleyip, büyüdüler. Çukurun içi yağmur sularıyla doluyor. Bu su evimin altından geçiyor. Yağmur yağdığında evimin altındaki su seslerini duyuyorum. Çok korkuyorum. Buradan insanlar, hayvanlar geçiyor. Benim hayvanlarım var. Düşen olursa, çıkartamayız. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

Çukurların kendilerini korkuttuğunu kaydeden Alaattin Tüten (71) de “Bu çukura bir insan ya da çocuk düşerse çıkamaz. Burada büyük tehlike altındayız” diye konuştu.

(DHA)

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