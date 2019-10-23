HABER

Yağmurda sığındıkları ağaca yıldırım düşen çift yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 19:27 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Ali Koç ve eşi Hanım Koç, yağmurdan sığınmak için girdikleri ağaca yıldırım düşmesi ile yaralandı.

Selim SONKAYA/ ÇELİKHAN (Adıyaman); (DHA)- ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Ali Koç ve eşi Hanım Koç, yağmurdan sığınmak için girdikleri ağaca yıldırım düşmesi ile yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İncirli köyünde meydana geldi. Tarlada çalışan Mehmet Ali Koç ve Hanım Koç, yağmurun başlamasıyla tarlada bulunan ceviz ağacının altına sığındılar. Bir süre sonra çiftin bulunduğu ağaca büyük bir gürültüyle yıldırım düştü. Yıldırımın etkisi ile yere yığılan çift olayı görenlerin ihbarı ile gelen sağlık ekipleri tarafında Çelikhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
FOTOĞRAFLI

PARTNER Gizemini kimse çözemedi! ABD onu yerin yüzlerce metre altında saklıyor Gizemini kimse çözemedi! ABD onu yerin yüzlerce metre altında saklıyor
Denizli’de orman yangınıDenizli’de orman yangını
Kazada yaralanan küçük kız, elindeki çikolatayı bırakmadıKazada yaralanan küçük kız, elindeki çikolatayı bırakmadı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

ABD Senatosu'nda Suriye krizi: Defolup gitmenin zamanı geldi

ABD Senatosu'nda Suriye krizi: Defolup gitmenin zamanı geldi

Etek boyu yüzünden birbirlerine girdiler

Etek boyu yüzünden birbirlerine girdiler

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resulayn, terörden tamamen temizlendi

Tamamen temizlendi!

4 arkadaşını yakarak öldüren zanlı hakkında istenen ceza belli oldu

Arkadaşlarını yakarak öldürmüştü! Flaş gelişme

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.