Yağmurda tehlikeli yolculuk

Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da E-5 Karayolunda sağanak yağmura aldırış etmeden hurda yüklü bir kamyonetin kasasında tehlikli yolculuk yapan üç kişi kameralara yansıdı. Kamyonun aşırı yüklü olduğu ve kasasının arka kapağının açık olması trafikte tehlike saçtı.
Görüntüler saat 20.30'da E-5 Yeni Sahra mevkiinde çekildi. Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde hurda malzemelerle dolu bir kamyonetin kasasında yolculuk yapan üç kişinin şiddetli yağan yağmura aldırış etmedikleri de görülüyor. Kamyonun aşırı yüklü olduğu ve kasasının arka kapağının açık olduğu görüldü.
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