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Yağmurdan kaçarken kanala düştü! O anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2020 01:36 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, başının üstünde çantasını tutarak yağmurdan kaçan kişi, yol kenarındaki açık bırakılan kanala düştü. Suya batan kişi kendini dışarı atarken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yağmurdan kaçarken kanala düştü! O anlar kamerada

Olay, akşam saatlerinde Karamürsel Amiral Caddesi’nde trafik ışıklarının olduğu mevkide meydana geldi.
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Başının üzerine çantasını tutarak yağmurdan korunmaya çalışan kişi, D-130 Karayolu'nda, yolun karşısına geçmek isterken açılan kanalı fark etmedi. Çevresinde duba bulunan ancak güvenlik şeridinin olmadığı kanala düşen kişi suya gömüldü.
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Suya batan kişi kendi imkanıyla dışarıya çıkarken, yol kenarında bulunan kişiler ise cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.
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Cep telefonuyla kayıtta bulunan kişiler, yolun karşısına geçmeye çalışanları bağırarak uyarmaya çalıştı.

DHA

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