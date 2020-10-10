Yağmurdan kaçarken kanala düştü! O anlar kamerada

Olay, akşam saatlerinde Karamürsel Amiral Caddesi’nde trafik ışıklarının olduğu mevkide meydana geldi.



Başının üzerine çantasını tutarak yağmurdan korunmaya çalışan kişi, D-130 Karayolu'nda, yolun karşısına geçmek isterken açılan kanalı fark etmedi. Çevresinde duba bulunan ancak güvenlik şeridinin olmadığı kanala düşen kişi suya gömüldü.



Suya batan kişi kendi imkanıyla dışarıya çıkarken, yol kenarında bulunan kişiler ise cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.



Cep telefonuyla kayıtta bulunan kişiler, yolun karşısına geçmeye çalışanları bağırarak uyarmaya çalıştı.

DHA

