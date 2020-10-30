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Yağmurdan kaçtı, saklandığı yerde başına kereste düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 23:56 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yağmurdan kaçmak için saklandığı yerde başına kereste düşen şahıs yaralandı.Olay, Ağaçişleri Sanayisi’nde meydana geldi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yağmurdan kaçmak için saklandığı yerde başına kereste düşen şahıs yaralandı.

Olay, Ağaçişleri Sanayisi’nde meydana geldi. İşten çıkıp evine gitmek isteyen Fahrettin A. (46) yolda aniden bastıran yağmura yakalandı. Yağmurdan korunmak için yol kenarında bulunan alandaki kerestelerin altına girdi. Yağmurla birlikte şiddetli rüzgarın da etkisiyle talihsiz adamın üzerine kereste düştü. Bir anda neye uğradığını şaşıran Fahrettin A.’nın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasına aldığı darbe sonucu kanlar içerisinde kalan şahıs sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başına dikiş atılan Fahrettin A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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