Yağmurla birlikte yollar köpükle kaplandı

\u0130stanbul\u2019da sabah saatlerinde ya\u011fan ya\u011fmurla birlikte \u00f6zellikle Anadolu yakas\u0131nda yollar k\u00f6p\u00fckle kapland\u0131.\nK\u00f6p\u00fc\u011f\u00fcn kayna\u011f\u0131 bilinmezken, \u00f6zellikle Anadolu yakas\u0131nda yollar beyaz k\u00f6p\u00fckle kapland\u0131.Bitcoin'ciler kazanc\u0131n\u0131 katlayacakOtob\u00fcs bagaj\u0131ndaki 1,5 ton bal\u0131\u011fa el konulduAdana'da yasa d\u0131\u015f\u0131 bahis operasyonu: 55 g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131
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