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  4. Yağmurlu havada motosikletten düşen kadının başında şemsiyeyle beklediler

Yağmurlu havada motosikletten düşen kadının başında şemsiyeyle beklediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 07:12 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye İlçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletten düşerek yaralanan Kader Çetin (23) ambulans gelene kadar üzerine örtülen naylon ve vatandaşların açtıkları şemsiyelerle ıslanmaktan korundu.

Kaza, Patlangıç-Ölüdeniz Caddesi'nde dün saat 22.00 sırlarında meydana geldi. Kader Çetin'in (23) kullandığı motosiklet, şiddetli yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar yerde hareketsiz kalan Çetin için 112'den yardım istedi. Vatandaşlar, yerde yatan Çetin'i sağlık ekipleri gelene kadar üzerine örttükleri naylon ve açtıkları şemsiyelerle ıslanmaktan korumaya çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Çetin'i Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet Kaza Muğla

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