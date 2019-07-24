Yağmursuyu kanalına düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde yağmursuyu kanalına düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hendek ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda yağmursuyu kanalından gelen kedi sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yağmursuyu kanalının kapağını makineler yardımı ile kaldırarak yavru kediye ulaşmaya çalıştı. Çalışmalar esnasında makinelerin seslerinden ürken yavru kedi kapağın kaldırılmasının ardından yağmursuyu kanalına doğru kaçarak saklandı.

Saklanan yavru kediye ulaşmak isteyen itfaiye ekipleri bir marketten süt alarak kedinin süte gelmesi için beklemeye başladı. Beklemede olan itfaiye ekipleri bir süre sonra kanal girişine gelen yavru kediyi kurtardı. Yavru kedinin herhangi bir problem yaşamadığının anlaşılması sonrası kedi doğal hayatına salındı.

Çevrede toplanan vatandaşlar, kedinin kurtarılması sonrası ekiplere teşekkür etti.



