Yağmuru aldırmadan, 15 Temmuz şehitleri için yürüdüler

Giresun, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde tek yürek oldu. Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde binlerce vatandaş, yağan yağmuru aldırmadan Atatürk Meydanı’nda bir araya geldi.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde binlerce vatandaş, Atatürk Meydanı’nda ellerinde Türk bayrakları ile hem demokrasi için hem de 15 Temmuz şehitleri için bir araya geldi. Yağan yağmura rağmen Gazi Caddesi’nden başlayan yürüyüş Atatürk Meydanı’nda son buldu. Burada toplanan vatandaşlar kurulan dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da yaptığı konuşmayı dinledi.

Programda konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “15 Temmuz’da hainlerin emelleri kahraman milletimizin destansı direnci ile bertaraf edilmiştir. Bu önemli gece Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile meydanları dolduran milletimiz hainlere geçit vermedi. Bizler o gece buradaydık Giresun’da da o gece yaşananları biliyoruz milletimiz yurdun her yerinde olduğu gibi burada da hainlere karşı dik duruşunu Atatürk Meydanı’na inerek gösterdi“ dedi.