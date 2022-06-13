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  4. Yağmurun altında cinsel ilişkiye girdiler! Bebek'teki skandalın ardından bu kez Beşiktaş'ta skandal görüntüler

Yağmurun altında cinsel ilişkiye girdiler! Bebek'teki skandalın ardından bu kez Beşiktaş'ta skandal görüntüler

13.06.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebek sahilinde yaşanan skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi! Hafta sonu Beşiktaş'ta gerçekleşen olayda bir çift sokakta bir arabanın üstünde cinsel ilişkiye girdi. Yağmur yağarken sokak ortasında kimseye aldırış etmeden birliktelik yaşayan çifte tepki gösteren bir vatandaş 'Sanane lan!' yanıtını aldı. Beşiktaş'taki o görüntüler sosyal medyada 'skandal' başlığıyla paylaşıldı.

Son dönemde sıkça karşımıza çıkan sokak ortasında çıplak dolaşma, kamuya açık alanda cinsel ilişkiye girme skandallarına bir yenisi daha eklendi. Beşiktaş semtinde gerçekleşen olayda bir çift kimseye aldırış etmeden sokak ortasında cinsel ilişkiye girdi. Görüntülerde erkek ile kadının bir aracın üzerinde birlikte olduğu görülüyor.

YAĞMURUN ALTINDA SOKAK ORTASINDA BİRLİKTE OLDULAR!

Hafta sonu Beşiktaş'ın Dikilitaş mahallesinde gerçekleşen olay ağızları açık bıraktı! Son olarak Bebek sahilde herkesin gözü önünde birlikte olan iki kişi hakkında soruşturma başlatılmış, olayın kahramanlarından biri akıl hastanesine gönderilirken diğeri de tutuklanmıştı.

Beşiktaş'ta sokak ortasında yağmurun altında kimseye aldırış etmeden birlikte olan çifte tepki gösteren bir vatandaş 'Sanane lan' yanıtını aldı. Yoldan geçen vatandaş o anları görüntüledi.

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TEPKİ GÖSTEREN VATANDAŞA BÖYLE BAĞIRDI: 'SANANE LAN'

Olayın aktörlerinden olan kişi 'Siz ne yapıyorsunuz, evinize gidin' diye tepki gösteren vatandaşa 'Sanane lan!' yanıtını verdi. Görüntüler o esnada sona erirken Beşiktaş'taki vahim olay dün geceden beri büyük tepki çekti. Olayla ilgili İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapılması ve soruşturma başlatılması bekleniyor.

SON DAKİKA: Bebek sahilinde ahlak dışı görüntüler büyük tepki çekmişti! Olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Yanıma gelerek...SON DAKİKA: Bebek sahilinde ahlak dışı görüntüler büyük tepki çekmişti! Olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Yanıma gelerek...


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Anahtar Kelimeler:
yağmur Beşiktaş İlçesi Cinsellik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 108 yorum
Bunlar normal değil. Birileri düğmeye bastı. Allah sonumuzu hayır eylesin.
@halimdogan bende aynı düşüncedeyim BİRİ LERİ DÜĞMEYE BASTI toplumun sinir uçları ile oynuyor karkaşa istiyor
@halimdogan ne anormali, bukadar bozuk düzende geç bile kalındı.
“Yeryüzünde Allah’ın değer verdiği bir tek insan kaldığı sürece kıyamet kopmaz. Hatta öyle bir zaman gelecek ki, yolun gündüzün ortasında, sokakta açıktan kadınlarla cinsi ilişkide bulunurlar da hiç kimse bunu garipsemez ve bu durumu değiştirmeye gayret etmez. Bunlara: 'Keşke biraz yolun kenarına çekilseydiniz ya!' diyen kimse, o devrin en muhafazakâr, en itibarlı adamıdır. Bu adamın o cemiyetteki konumu, (ey ashabım!) sizdeki Ebu Bekir ve Ömer’in konumu gibidir.”
Birileri düğmeye bastıysa bizede fişi çekmek düşer.
hepimiz aynı fikirdeyiz, seçime az kala da terör olayları patlak verecek her zaman ki gibi.
karisiklik ayagina secimler iptalmi edilmek isteniyor
sokak köpeklerinden farkları varmı acaba? yaşasın cehennem milletin küçücük çocukları görüyor
@eksisu BENDE SİZİN GİBİ DÜŞÜNÜYORUM
Bakın buradan yazıyorum milletin ayarlarıyla oynamaya başladılar acilen bunlara cözüm olacak yasa değişikliği şart açık alanda uygunsuz dolaşanlara,cinsel ilişkiye girenlere,olmayacak yerlerini teşhir edenlere çok ağır cezalar verilmeli..
medeniyet ve çağdaşlık öncüsü ilçelerimiz veriyor coşkuyu ver ver hak , hukuk özgürlük , lgbt yürüyüşleri derken sokak güreşleri başladı hayırlı olsun

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