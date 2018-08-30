Yağmur'un anne şiddetine maruz kaldığı iddia edildi

Müslim SARIYAR/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Bağcılar'da 10 yaşındaki Yağmur Çorlu'nun annesine verilmek üzere icra memurları tarafından babasından alındığı sırada ayrılmak istemeyerek gözyaşlarına boğulması, yürekleri burkarken, yaşananlarla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İcra memurları tarafından alınan kızın nisan ayında da annesi tarafından şiddete uğradığı, bu nedenle Metin Çorlu'nun, boşandığı eşi Züleyha Ç.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Bağcılar'da annesi ve babası boşanan, velayeti annesine verilen 10 yaşındaki Yağmur Çorlu, mahkeme kararıyla 1 aylık kalması için verildiği babasından bu süreyi aştığı gerekçesiyle önceki gün icra memurları eşliğinde alınarak annesine teslim edildi. Küçük Yağmur'un icra memurlarına annesine gitmek istemediğini söylediği ve babasına sarılarak gözyaşı döktüğü o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçük Yağmur, babasına sarılarak, icra memurlarına gitmek istemediğini söyleyip, "Annem beni dövüyor. Ona gitmek istemiyorum" demişti. DHA'nın ulaştığı bilgilere göre 18 Nisan 2018 günü Yağmur'un anne şiddetine maruz kaldığı ve bu nedenle emniyete giden babanın suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.