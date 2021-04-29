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Yahoo, Verizon'un satış listesinde olabilir!

29.04.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çıkan bir habere göre telekomünikasyon devi Verizon, Yahoo ve AOL gibi medya varlıklarını satmayı düşünüyor. Yakın kaynakların söylediklerine bakılırsa, Verizon’un varlıklarını satma süreci, 5 milyar dolara yakın bir anlaşmayla sonuçlanabilir.

Yahoo, Verizon'un satış listesinde olabilir!

Yahoo, 2017 yılında Verizon tarafından satın alınmıştı. Verizon 2015'te satın aldığı AOL ile birlikte bir internet sitesi portföyü oluşturmak için milyarlarca dolar harcamıştı. Şimdi ise Verizon'ın Yahoo ve AOL gibi varlıklarını satacağı iddia edildi.

YAHOO YENİDEN SATILIYOR GİBİ GÖRÜNÜYOR

Wall Street Journal'ın haberine göre, Verizon, Yahoo ve AOL gibi varlıklarının satışını inceliyor. yakın kaynaklar, Verizon'un Yahoo ve AOL gibi medya varlıklarını satmayı düşündüğünü söyledi. Böyle bir anlaşmanın gerçek olduğunu varsayarsak, anlaşmanın 4 milyar dolar ila 5 milyar dolar arasında bir değerde tamamlanacağı söyleniyor.

Verizon Yahoo

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SATIŞ SÜRECİNDE BİR ŞİRKET VAR

Yatırım şirketi Apollo Global Management'ın satış sürecine dahil olduğu ifade ediliyor. Diğer detaylar ise henüz bilinmiyor. İddialara yönelik resmi bir açıklama yapılmış değil.

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