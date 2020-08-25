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Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu üstsüz güneşlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 15:39 | Son Güncelleme

Yahşi Cazibe ile tanınan ve son olarak da Tutunamayanlar dizisinde oynayan 38 yaşındaki oyuncu Hande Katipoğlu Bodrum'da yakalandı. Bodrum plajlarında güzel havanın tadını çıkaran Katipoğlu üstsüz güneşlenmeyi tercih etti.

Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu üstsüz güneşlendi

Yahşi Cazibe dizisindeki Simge karakteriyle hafızalara kazınan Hande Katipoğlu, tatilini Bodrum'da yapıyor. Önceki gün Bodrum Türkbükü'nde görüntülenen oyuncu, vücudunda iz olmaması üstsüz görüntülendi.

Üstsüz güneşlenen oyuncu, telefonunu elinden bir an olsun bırakmadı. 2. Sayfa'nın haberine göre; 38 yaşındaki Katipoğlu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Ekran Alıntısı
Güzel oyuncu geçtiğimiz ay da Tutunamayanlar dizisinde birlikte rol aldığı Doğu Demirkol veYeliz Kuvancı ile birlikte görüntülenmişti. Sezonun yorgunluğunu denize girerek ve güneşlenerek atan ünlü oyuncular, iskelede uzun uzun sohbet etmişti.

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