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Yahşihan Belediyesi'nde zimmet soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 14:23 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesi Belediye Başkanı MHP'li Osman Türkyılmaz, belediyede çalışan bir personelin işyerlerinden reklam ve işgaliye bedeli adı altında para toplayıp, 146 bin 275 lirayı zimmetine geçirdiğini, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yahşihan Belediyesi'nde zimmet soruşturması

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesi Belediye Başkanı MHP'li Osman Türkyılmaz, belediyede çalışan bir personelin işyerlerinden reklam ve işgaliye bedeli adı altında para toplayıp, 146 bin 275 lirayı zimmetine geçirdiğini, soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Yahşihan'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimini kazanarak Belediye Başkanı Seçilen Osman Türkyılmaz, AK Partili Ahmet Sungur'dan görevi devraldıktan sonra, belediye bünyesinde yaptıkları araştırmalarla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Başkan Türkyılmaz, açıklamasında, "Belediyemiz bünyesinde çalışan personelin, ilçemiz sınırları içerisindeki işyerlerinden işgaliye ve reklam bedeli toplayıp, zimmetine geçirdiği tespit edilmiştir. Tüm işyerlerinde tutanak tutulmuştur. Konu, Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş, yasal süreç başlatılmıştır. Zimmete geçirilen tutar 146 bin 275 TL'dir" dedi.
Başkan Türkyılmaz ayrıca, "İlçemizde göreve geldikten sonra başlatmış olduğumuz araştırmalar neticesinde başta reklam, ilan, imar, su gibi birimlerde olmak üzere 30'a yakın yolsuzluk tespit edilmiştir. Dosyalar savcılığa iletildikçe komuoyu ile paylaşılacaktır" açıklamasını yaptı.

FOTOĞRAFLI

Yahşihan Belediyesi'nde zimmet soruşturması

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