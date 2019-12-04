Yahudi akademisyenlerden Fransa'ya: "Siyonizm karşıtlığı Yahudi düşmanlığı değildir"

PARİS (AA) - Fransa, İsrail ve birçok ülkedeki üniversitelerde görev yapan 127 Yahudi akademisyen, siyonizm karşıtlığını antisemitizmle eş değer sayan yasa tasarısının kabul edilmemesi için Fransa Ulusal Meclisi'ne çağrıda bulundu.

Le Monde gazetesinde yayımlanan açık mektupta, 127 Yahudi akademisyen, antisemitizmle mücadelenin önemli olduğunu ancak siyonizm karşıtlığını antisemitizmle eş değer sayan yasa tasarısına karşı çıktıklarını belirtti.

Akademisyenler, Fransa Ulusal Meclisi'ne söz konusu tasarının kabul edilmemesi konusunda çağrıda bulunurken, siyonizm karşıtlığının meşru olduğunun altını çizdi.

Siyonizm karşıtlığı ile antisemitizmin aynı şey olmadığına vurgu yapan akademisyenler, bir devleti eleştirmenin siyonizm karşıtlığı anlamına gelmediğini kaydetti.

Fransa Ulusal Meclisi'nin siyonizm karşıtlığını antisemitizmle eş değer sayan yasa tasarısını bugünlerde oylaması bekleniyor.

Macron, şubatta siyonizm karşıtlığının antisemitizmin modern biçimlerinden biri olduğunu ve Uluslararası Holokost Anma İttifakı'nın antisemitizm tanımını kabul edeceğini açıklamıştı.

