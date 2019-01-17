"Yahudi Amerikalılara nasıl bir rahatsızlık verdiğimi bilmiyorum"

ABD'deki ara seçimlerde Minnesota eyaletinden Temsilciler Meclisine seçilen Somali asıllı İlhan Omar, 2012'de İsrail ile ilgili yaptığı bir sosyal medya paylaşımının "Yahudi Amerikalıları nasıl rahatsız ettiğini bilmediğini" söyledi.

CNN'de bir programa katılan Omar, önceki yıllarda Twitter hesabından yaptığı ve İsrail yönetimini Gazze'deki çatışmalar nedeniyle eleştirdiği paylaşımları hakkında açıklamada bulundu.

Omar, paylaşımlarla ilgili "Yorumlarımın Yahudi Amerikalılara nasıl bir rahatsızlık verdiğini bilmiyorum. Yorumlarım, tam olarak Gazze'deki savaş sırasında olanlarla ilgili, açık bir şekilde İsrail'in bu savaş sırasında izlediği yol hakkında konuşuyorum." dedi.

Gazze sınırında 2012'de Filistin ve İsrail arasında yaşanan bir çatışmaya tepki göstermek amacıyla bir tweet atan Omar, " İsrail dünyayı hipnotize ediyor, Allah'ın insanları uyandırmasını ve İsrail'in yaptığı şeytanlıkları görmelerine yardımcı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Omar'ın kullandığı ifadeler, ABD'deki Yahudiler tarafından "Yahudi karşıtlığı" olarak yorumlanmıştı.

