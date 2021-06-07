"Yahudi düşmanlığı yapan Alman vatandaşı olamasın" teklifi

Ayrıca vatandaş olmak isteyen yabancıların kabul etmek zorunda olduğu "sadakat beyanına" da antisemitik güdülü eylemlerin, Almanya Anayasası'nın insan onurunu güvenceye alan maddeleriyle bağdaşmadığı yönünde bir ibare konmasını savundu.

Middelberg "Eğer yabancı kişi antisemitik bir eylemde bulunmuşsa vatandaşlıktan hariç tutulur" ibaresinin vatandaşlık yasasına eklenmesini istedi.

Ekim 2009'dan bu yana Federal Meclis milletvekili olan Middelberg, aynı zamanda Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü.

"Vatandaşlık yasasında antisemitik güdülü eylemlerde bulunmuş kişilerin vatandaş olmasının mümkün olmadığı açık seçik bir biçimde düzenlenmeli" diyen Middelberg "Kamuoyu önünde Yahudilere karşı kışkırtmada bulunan, İsrail devletinin varlığını sorgulayan ya da İsrail bayrağı yakan kişiler Alman vatandaşı olamamalı" diye konuştu.

Neue Osnabrücker Zeitung'a bir açıklama yapan Middelberg, Alman vatandaşı olma kriterleri arasında antisemitik (Yahudi düşmanı) eylemlerde bulunmama şartının da bulunmasını istedi.

Middelberg konuyla ilgili teklifini koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin de gündemine sunacağını ifade etti.

Ne olmuştu?

Geçen ay Doğu Kudüs'te İsrail ile Filistinliler arasında yaşanan gerginlik sonrasında Hamas Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik roket saldırıları başlatmış İsrail de buna hava bombardımanıyla yanıt vermişti.

11 gün süren çatışmalarda Gazze'de en az 63'ü çocuk 232 kişi hayatını kaybederken bin 500'den fazla insan yaralandı. İsrail'de ise aralarında 5 yaşında bir çocuk olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da İsrail'i protesto gösterilerinde Yahudi düşmanı sloganlar atılması ve dövizler taşınması kamuoyunda gündem olmuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hamas'ın İsrail'i hedef alan roket saldırılarını terör saldırısı olarak tanımlayarak "Alman hükümeti, İsrail’in bu saldırılar karşısındaki meşru müdafaa hakkını desteklemektedir" açıklamasını yapmıştı. Sözcüsü Steffen Seibert aracılığıyla yaptığı açıklamada Merkel, Almanya'da antisemitik gösterilere de müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etmişti.

AFP, DW / EC, AI

© Deutsche Welle Türkçe

