Yahudi grupların 'bayrak yürüyüşü' planı Doğu Kudüs'te gerilimi yeniden artırdı

Aşırı sağcı Yahudi gruplar, Salı günü Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "bayrak yürüyüşü" yapmak için onay aldı. Filistinliler de bu grupların Müslüman Mahallesi'ne girmemesi için toplanma planı yaptı. İsrail güvenlik güçleri, bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

Bazı Filistinliler, yürüyüşü "provokasyon" olarak değerlendirdi ve Gazze ile Batı Şeria'da "Öfke Günü" ilan edilmesi çağrısı yaptı. Hamas da yürüyüşün yapılması halinde gerilimin yeniden artabileceği uyarısında bulundu.

Filistin Başbakanı Muhammed Şitayyeh de, sosyal medya hesabından "Yarın işgalci güçler, işgal altındaki Kudüs'teki radikal İsrailli yerleşimcilerin Bayrak Yürüyüşü'ne izin verirse tehlikeli sonuçları olabileceği konusunda uyarıda bulunuyoruz" ifadelerini paylaştı.

İsrail'de bazı gruplar, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre "Kudüs Günü" olarak kutluyor.

Bugün yapılacak bayrak yürüyüşü de, aslında İbrani takvimine göre 9-10 Mayıs'a denk gelen tarihte planlanmıştı.