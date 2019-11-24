"Yahudiler Osmanlı topraklarına geldikten sonra herhangi bir Osmanlı okuluna gitmek gibi bir mecburiyetleri olmadı. Sefarad Yahudileri diğer Yahudileri de etkisi altına alarak Judas İspanyolca dediğimiz dili konuşmayı sürdürdüler. 527 yıl sürdürdükleri üstelik kovuldukları bir ülkenin lisanını sürdürmeleri gerçekten mucize bir olay. Diğer bir neden de eğitim yetersiz olduğu için bu dil sürdürüldü.

İSTANBUL (AA) - Avrupa'nın 35 farklı ülkesinde organize edilen ve 2001'den beri Türkiye'de kutlanan "Yahudi Kültürü Avrupa Günü" dolayısıyla 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi ve Neve Şalom Sinagogu'nda farklı etkinlikler düzenlendi.

Hiçbir zaman bu lisan okullarda okutulmadı. Bu dil sadece anne babadan çocuklara geçen bir dil olarak kaldı. Okullarda genellikle Fransızca öğretildi. Cumhuriyetten sonra başlayan Türkçe konuşma kampanyalarıyla Yahudi çocukları Türkçeyi daha iyi konuşmaya başlıyorlar ve Judas İspanyol dili tamamen unutuluyor."

Ovadya, Yahudilerin yaşadıkları toplumlardan ciddi bir şekilde etkilendiklerini de vurgulayarak, "Yahudilerin Osmanlı hayatına girmemelerinin en önemli nedeni Osmanlıcayı çok geniş çaplı bilmemeleridir. Bu lisanı kullanmamaları uyumlarını geciktirmiştir." diye konuştu.

500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi Müdürü Nisya Allovi ise AA muhabirine, etkinlik kapsamında iki konser gerçekleştirileceğini söyledi.

Bunlardan birinin Sefarad ilahileri, diğerinin ise Los Pasharos Sefaradis ve Band'ın tango ile ilgili müzikleri olacağını, ardından söyleşi gerçekleştirileceğini dile getiren Allovi, şunları kaydetti:

"En önemli söyleşilerden biri 'Holokost Neden Herkese Öğretilmelidir?' başlıklı sunum konunun uzmanı Süzet Sidi Holokost'un neden sadece bir Yahudi tarihi meselesi değil de bir insanlık meselesi olduğuna değinecek.