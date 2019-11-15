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Yahudi Kültürü Avrupa Günü 24 Kasım'da kutlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 11:32 | Son Güncelleme

Katılımcıların Türk Yahudi toplumunun kültür ve mirasını konser, belgesel, sergi ve mutfak lezzetleriyle tanıyacağı program, 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi ve Neve Şalom Sinagogu'nda yapılacak

İSTANBUL (AA) - Avrupa'nın 35 farklı ülkesinde düzenlenen ve 2001'den bu yana Türkiye'de kutlanan Yahudi Kültürü Avrupa Günü etkinlikleri, 24 Kasım Pazar 10.00-18.00'de 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi ve Neve Şalom Sinagogu'nda gerçekleştirilecek.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Yahudi Kültürü Avrupa Günü yazar Aaron Nommaz'ın "Vicdanları Sorgulatan Hikaye: Struma" kitabı söyleşisi ile Süzet Herman, Şeli Gaon ve Silvyo Ovadya'nın "Judeo-Espanyol Lisanı ve Türkçe'den Etkileşimi" sunumuyla başlayacak.

Katılımcılar, Yako Taragano ve Sefarad İlahileri Korosu'ndan "Türk Sefarad Sinagog İlahileri"ni ve Karen Gerson Şarhon ile İzzet Bana'dan "Sandığın Dibinden Sefarad Tangolar"ı dinleyebilecek.

Yahudi Kültürü Avrupa Günü kapsamında Neve Şalom Sinagogu'nda tüm gelenekleriyle canlandırılan temsili bir düğün töreni de yapılacak.

"Holokost Neden Herkese Öğretilmelidir?" başlıklı sunumunda Süzet Sidi, holokostun neden bir insanlık meselesi olduğuna değinecek.

Türk Yahudilerini yakından tanımak isteyen katılımcılar, "Gelin Tanış Olalım"da sohbete katılabilecek.

Fotoğrafçı Alberto Modiano'nun "Zaman ve Mekan İçinde Musevilik" ve Eti Koen'in "Kumaşla Tasvir: Hikayelerimiz" sergileri gezilebilecek.

Seyfi İşman, "Sinemada Yahudi Mizahı"nda sinemaseverlerle buluşacak. Konuşmacı ve eğitmen Alper Almelek de "Azim + Hayal Gücü=?" başlıklı sunum yapacak.

Yusuf Altıntaş, "Bir Yahudi ile Yüz Yüze" başlıklı söyleşisinde Yahudilikle ilgili merak edilen soruları yanıtlayacak. İzzet Erş "Kutsal Kitap Okumalarında Anlayış Farklılıkları" kitabında irdelediği anlayış farklılıklarına değinecek ve kitabını imzalayacak. Gün boyunca gösterime açık olacak olan "İzmir Düğünleri" belgesel filmi müzede, Yahudi kültürüne ışık tutacak.

Nüket Franko ve Lina Eskenazi ile "İspanya'dan İzmir'e Yemek Serüveni" ve Gilda Kohen'in "Sefarad Mutfağında Lezzet Yolculuğuna Tanık Olalım" sunumlarının yer alacağı program kapsamında öğle yemeğinde ziyaretçiler, "Sefarad Mutfağından Seçkiler"le Türk Yahudi mutfağından lezzetleri tadacak.

Etkinlik günü gençlerin liderliğinde, 5-12 yaş çocukların çevre bilincini artırmak amacıyla sanatsal faaliyetler düzenlenecek.

Tamamı halka açık ve ücretsiz olacak programa katılmak için www.muze500.com adresinden form doldurulması gerekiyor.

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500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi Neve Şalom Sinagogu Yahudi Kültürü Avrupa Günü

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