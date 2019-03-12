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Yahudi Müzesi saldırganına müebbet hapis cezası

12.03.2019 12:06 | Son Güncelleme

Brüksel'deki Yahudi Müzesi'ne 2014 yılında saldırı düzenleyen Fransız vatandaşı Nemmouche müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yahudi Müzesi saldırganına müebbet hapis cezası

Saldırıda dört kişi hayatını kaybetmişti.Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2014 yılının Mayıs ayında Yahudi Müzesi'ne düzenlediği terörist saldırıda dört kişinin ölümüne neden olan Fransız vatandaşı Mehdi Nemmouche, Brüksel'deki bir mahkemede ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılık makamı Nemmouche'yi "korkak" ve "psikopat" olarak tanımladı. Nemmouche IŞİD saflarında savaştığı Suriye'den döndükten sonra saldırıyı gerçekleştirmişti. Kurbanlarını 90 saniyeden az bir zamanda Kalaşnikov tüfek ve tabanca ile öldüren Nemmouche'nin düzenlediği saldırı için olay yeri incelemesinde bulunan bir görevli, saldırının "cerrah titizliği" ile düzenlendiği değerlendirmesinde bulunmuştu.

33 yaşındaki Nemmouche'nin Pazartesi günü karar için ara vermeden önce jüriye son sözleri "Hayat devam ediyor" oldu. Salı günü erken saatlerde kararını açıklayan mahkeme, saldırganda pişmanlık belirtisi bulunmadığını belirtti.

Savcı Yves Moreau karar öncesi yaptığı konuşmada, "Bay Nemmouche siz bir korkaksınız, insanları arkasından vurarak öldürdünüz, yaşlı kadınları bir saldırı tüfeği ile öldürdünüz, öldürdünüz çünkü öldürmek size zevk veriyor" ifadelerini kullanmış ve 12 kişilik jüri heyetinden sert bir tavır sergilemesini istemişti.

Nemmouche'a silah temin ederek yardım etmekten suçlu bulunan Nacer Bendrer de 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Nemmouche ve Bendrer, cezalarını vatandaşı oldukları Fransa'da çekecekler.

Nemmouche'nin Fransa'da ayrıca Suriye'de iki gazetecinin rehin alınması ile ilgili suçlamalarla karşılaşabileceği bildirildi.

AFP,rtr/SSB,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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