Yahudi müzesi saldırısıyla ilgili davada ilk karar çıktı

Nemmouche'nin alacağı ceza ise henüz açıklanmadı.Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Yahudi müzesine 2014 yılında düzenlenen saldırıyla ilgili davanın sanığı Mehdi Nemmouche suçlu bulundu.

Brüksel'deki mahkemede yapılan duruşmada, hâkim Laurence Massart, 12 jüri üyesi tarafından alınan kararı açıkladı. Massart, saldırıyı IŞİD adına gerçekleştirdiğinden şüphelenilen 33 yaşındaki Fransız vatandaşı Nemmouche'nin "dört terörist cinayet işlemekten suçlu bulunduğunu" belirtti.

Jüri, Nemmouche'nin suç ortağı olduğu iddia edilen Nacer Bendrer'le ilgili kararını da verdi. Otuz yaşındaki Bendrer, Nemmouche'ye saldırıda kullanılan tabanca ve tüfeği temin etmekten suçlu bulundu.

Nemmouche'nin alacağı cezanın Cuma ya da Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Brüksel'deki müzeye 24 Mayıs 2014'te düzenlenen saldırıyla ilgili duruşmalar yaklaşık iki aydır devam ediyordu. Saldırıda İsrailli bir çiftin yanı sıra iki müze çalışanı hayatını kaybetmişti. Bu olay, savaşmak için Suriye'ye gittikten sonra Avrupa'ya dönen bir cihatçı tarafından düzenlenen ilk saldırı olarak kayıtlara geçmişti.