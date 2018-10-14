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Yahudi yerleşimci aracıyla 2 Filistinliyi ezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 15:33 | Son Güncelleme

Yahudi yerleşimci aracıyla 2 Filistinliyi ezdi

KALKİLİYA (AA) – İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimci aracıyla 2 Filistinliyi ezdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkiliya kenti yakınlarında bulunan Karnei Shomron Yahudi yerleşim birimi çevresinde araçlı saldırı düzenleyen bir kadın Yahudi yerleşimci 2 Filistinliyi yaraladı.

Yaralı Filistinlilerin önce Kalkiliya Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Nablus'taki En-Necah Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi alınamazken, İsrail ve Filistin makamlarından ise henüz olaya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

İki gün önce de Nablus'un güneyinde bir grup Yahudi yerleşimci, seyir halindeki bir araca taşlı saldırı düzenlemiş, olayda o sırada eşiyle birlikte araçta bulunan 48 yaşındaki Filistinli Ayşe Muhammed er-Rabi şehit olmuştu.

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Filistin israil işgal altındaki Batı Şeria Yahudi

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