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Yahudi yerleşimci aracıyla bir Filistinliyi ezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 13:30 | Son Güncelleme

Yahudi yerleşimci aracıyla bir Filistinliyi ezdi

KUDÜS (AA) – İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimci aracıyla Filistinli bir genci ezerek yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bir yerleşimcinin aracıyla bir Filistinliyi ezdiği belirtildi.

Açıklamada, yaralanan Filistinli gencin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Filistinli yetkililere ve uluslararası hukuk örgütlerine göre, Yahudi yerleşimciler, İsrail işgali altındaki topraklarda zaman zaman Filistinlilere araçlarıyla "kasten" çarparak, yaralanma veya ölümlerine neden oluyor.

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