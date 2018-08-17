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Yahudi yerleşimci kadının araç çarpması sonucu öldüğü bölgede güvenlik önlemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 01:06 | Son Güncelleme

İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında aracın çarptığı kadının hayatını kaybetmesi üzerine İsrail askerleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında Yahudi yerleşimci bir kadının araba çarpması sonucu yaşamını yitirmesi üzerine İsrail askerlerince trafiğe kapatılan bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Nablus kenti yakınlarında bulunan Givat Gilad Yahudi yerleşimi biriminde, 30 yaşındaki Yahudi yerleşimci bir kadına araç çarptı. Kazada kadın hayatını kaybederken, araç sahibi olay yerinden hızla uzaklaştı.

İsrail Kanal 10 Televizyonu, olayın bir saldırı olduğunu öne sürerek, yerleşimci kadına çarpan aracın kısa süre sonra bulunduğunu ancak sürücünün kayıplara karıştığını açıkladı.

İsrail askerlerinin bölgede geniş güvenlik önlemleri aldığı ve olayın yaşandığı alanı trafiğe kapattığı aktarıldı.

İsrail basını, Yahudi yerleşimci kadının araç çarpması sonucu öldüğü alanın, geçen yıl Filistinliler tarafından gerçekleştirilen araçlı saldırı sonucu Yahudi yerleşimci hahamın yaşamını yitirdiği yer olduğunu ileri sürüldü.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Givat Gilad Yahudi yerleşim birimi yakınlarında gerçekleşen olayla ilgili İsrail askerlerinin bölgede geniş güvenlik önlemi aldığı belirtilerek, bunun bir saldırı olup olmadığının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

İsrail güçleri, özellikle işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim bölgeleri çevresinde yaşanan bu tür olayların ardından, Filistin köy ve beldelerine baskın düzenliyor, giriş çıkışları kapatıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil işgal altındaki Batı Şeria Yahudi yerleşimi birimi

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