HABER

Yahudi yerleşimciler 140 zeytin ağacını kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 23:25 | Son Güncelleme

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait tarım arazilerine saldırı düzenleyen Yahudi yerleşimciler, 140 zeytin ağacını kesti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde bir grup Yahudi yerleşimcinin, Filistinlilere ait 140 zeytin ağacını kestiği belirtildi.

AA muhabirine konuşan El-Muğir beldesi Belediye Başkanı Emin Ebu Alya, bir grup Yahudi yerleşimcinin Ramallah'ın kuzeyindeki beldelerinde Filistinlilere ait yaklaşık 90 zeytin ağacını kestiğini belirtti.

Saldırıda yaklaşık 40 yıllık verimli zeytin ağaçlarının kesildiğini kaydeden Alya, Yahudi yerleşimcilerin İsrail askerlerinin korumasında zeytin hasadı mevsiminde Filistinlilerin tarlalarına saldırı düzenlediğini ifade etti.

Filistinli çiftçi Muhammed Asida ise bir başka Yahudi yerleşimci grubunun Nablus kentine bağlı Tell beldesinde Filistinlilere ait 50 zeytin ağacını kestiğini ve zeytinleri çaldıklarını söyledi.

Nablus'un çevresinde bulunan büyüklü küçüklü 39 Yahudi yerleşim biriminde yaşayan yaklaşık 40 bin Yahudi yerleşimci, zaman zaman geçimlerini zeytincilikten sağlayan Filistinlilere yönelik çeşitli saldırılarda bulunuyor, zirai araçlara zarar veriyor. Saldırıların özellikle de zeytin hasadının başladığı dönemde arttığı ifade ediliyor.

PARTNER'Mithat Can ile her şey çok güzel''Mithat Can ile her şey çok güzel'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral Selman görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral Selman görüştü
MHP'den Akşener hakkında çok sert sözler: Sanki Venüs'ten gelmiş bir yaratıkMHP'den Akşener hakkında çok sert sözler: Sanki Venüs'ten gelmiş bir yaratık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil işgal altındaki Batı Şeria Yahudi yerleşimciler

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk'e hakaret içeren video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Atatürk'e hakaret içeren video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral Selman görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral Selman görüştü

MHP'den Akşener hakkında çok sert sözler: Sanki Venüs'ten gelmiş bir yaratık

MHP'den Akşener hakkında çok sert sözler: Sanki Venüs'ten gelmiş bir yaratık

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

Aydın'da kinlenen deve dehşet saçtı! Bakıcısını feci şekilde öldürdü

Aydın'da kinlenen deve dehşet saçtı! Bakıcısını feci şekilde öldürdü

Köprüde ölüm yarışı! Fenomen olmak için bunu da yaptılar

Köprüde ölüm yarışı! Fenomen olmak için bunu da yaptılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.