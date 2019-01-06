Yahudi yerleşimciler 2018’de Filistinlilere 482 saldırı düzenledi

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Yahudi yerleşimciler, 2018 yılında Filistinlilere yönelik 482 saldırı düzenledi.

İsrail’in Haaretz gazetesindeki haberde, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan illegal Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan yerleşimcilerin, geçen yıl Filistinlilere yönelik 482 saldırı düzenlediği belirtilerek bu sayının 2017’ye kıyasla üç kat arttığı vurgulandı.

Haberde, Yahudi yerleşimciler tarafından Temmuz 2015’te Devabişe ailesine ait evin ateşe verilerek 18 aylık Ali Devabişe ve babası Saad Devabişe'nin şehit edilmesinin ardından, 2016 yılında saldırı sayısının düştüğüne dikkat çekildi.

Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği saldırı sayısının, 2018’in son iki haftasını kapsamadığı aktarılan haberde, İsrail makamlarının, Yahudi yerleşimciler söz konusu olduğu zaman kanunları uygulamakta zayıf kaldığı ve zanlıların hızlı bir şekilde serbest bırakıldığı, bu kişilerin mahkemeye de sevk edilmediği kaydedildi.

Gazetenin haberinde ayrıca, güvenlik birimlerinin, "Tepe Gençliği" adı altında örgütlenen ve Filistinlilere yönelik şiddet içeren saldırılara karıştığından şüphelenilen 300 kişilik bir grup Yahudi yerleşimcinin varlığını tahmin ettiği belirtildi. Haberde, söz konusu grubun saldırılarını işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah ile Nablus kentleri arasındaki Filistin bölgelerinde yoğunlaştırdığı aktarıldı.