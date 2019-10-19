Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 3 Filistinli çiftçiyi yaraladı

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da bir grup Yahudi yerleşimci saldırdığı 3 Filistinli çiftçiyi yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Burin köyü kırsalında zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçiler Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı.

Burin köyü yakınındaki yasadışı Gevat Ronin Yahudi yerleşim biriminden olduğu belirtilen saldırganların Filistinli çiftçileri darbettiği ifade edildi.

Filistinli çiftçilerin topladığı zeytinleri de çalan Yahudi yerleşimcilerin Burin köyü sakinlerinin saldırıyı duyarak bölgeye gelmesinin ardından kaçtığı dile getirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin saldırısında yaralanan ve hastaneye kaldırılan 3 Filistinli çiftçinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler sık sık Filistinli çiftçileri ve en önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytin ağaçlarını hedef alıyor. Filistinli yetkililer, her yıl zeytin hasadının başlamasıyla birlikte Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında artış yaşandığını ifade ediyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

