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Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da ırkçı saldırılarını sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 12:20 | Son Güncelleme

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da ırkçı saldırılarını sürdürüyor

NABLUS (AA) - Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait araçları ateşe verdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin kuzeydeki Nablus kentine bağlı Asire el-Kibeliyye beldesine baskın düzenlediğini ve Filistinlilere ait araçların tekerlerini ateşe verdiğini belirtti.

Daglas, Yahudi yerleşimcilerin bununla yetinmeyip bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdığını ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Bedel Ödetme” isimli radikal Yahudi örgüt, İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 500 bine yakın Yahudi yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin israil

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