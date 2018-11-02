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Yahudi yerleşimciler El Halil'de 5 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 23:57 | Son Güncelleme

Yahudi yerleşimciler El Halil'de 5 Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğrayan 5 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, El Halil kentinde bir grup Yahudi yerleşimci tarafından darp edilen 5 Filistinli hastanede tedavi altına alındı.

Söz konusu Filistinlilerin sağlık durumlarının ağır olmadığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci, El Halil kentinin Eski Belde bölgesi yakınlarındaki bir mahallede Filistinli ailelere ait bazı evlere saldırdı.

İsrail güçlerinin olayın yaşandığı mahallenin ana girişini kapattığı aktarıldı.

El Halil kentinin Eski Belde bölgesi, İsrail'in kontrolü altında bulunuyor. Bu bölgede yaşayan yaklaşık 400 Yahudi yerleşimci bin 500 İsrail askeri tarafından korunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
el halil Filistin israil

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