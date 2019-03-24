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Yahudi yerleşimciler El-Halil'de yaşlı bir kadın ve oğluna saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 00:05 | Son Güncelleme

Yahudi yerleşimciler El-Halil'de yaşlı bir kadın ve oğluna saldırdı

RAMALLAH (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El-Halil kentinde bir grup Yahudi yerleşimci, yaşlı bir kadın ile oğlunu darp etti.

Sosyal paylaşım sitelerinde yer alan videoda, bir grup Yahudi yerleşimcinin İtidal Kakur (62) ile oğlu İlyas Kakur'u (24) darbettikleri görülüyor.

Aktivist İmad Ebu Şemsiyye, AA muhabirine, saldırının El-Halil'deki Tel er-Rımeyda bölgesinde gerçekleştiğini, aldıkları darbelerle yaralanan kadın ve oğlunun Aliya Hastanesine kaldırıldığını söyledi.

Şemsiyye, videonun, saldırı sırasında bölgeden geçen bir kişi tarafından çekildiğini ifade etti.

El-Halil'deki eski beldede 400 kadar Yahudi yerleşimci yaşıyor. Yerleşimciler, bin 500 İsrail askeri tarafından korunuyor.

Son yıllarda yaklaşık bin Filistinli, İsrail'in baskı politikaları ve yerleşimcilerin bu türden saldırıları nedeniyle beldeyi terk etmek zorunda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
darp el halil

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