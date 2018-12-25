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Yahudi yerleşimciler Filistinli çiftçinin zeytin fidanlarını söktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 17:19 | Son Güncelleme

Yahudi yerleşimciler Filistinli çiftçinin zeytin fidanlarını söktü

KUDÜS (AA) – İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Filistinli bir çiftçiye ait 200'den fazla zeytin fidanını kökünden söktü.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, bir grup Yahudi yerleşimci El-Halil kentinin güneyindeki Yatta beldesi kırsalında Filistinli çiftçi Barakat Mur'un zeytin bahçesine girerek, buradaki fidanlara zarar verdi.

Yahudi yerleşimcilerin bahçedeki 200'den fazla zeytin fidanını kökünden söktüğü bilgisi verilen haberde, Filistinli çiftçinin ciddi boyutta zarara uğradığı ifade edildi.

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler sık sık Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytin ağaçlarını hedef alıyor. Yahudi yerleşimcilerin zeytin ağaçlarını keserek Filistinli çiftçilerin geçim kaynağına darbe vurmayı hedeflediği dile getiriliyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin

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