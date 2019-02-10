Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait araçları taşladı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında Filistinlilere ait araçlara taş atarak hasar verdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yoldan geçen Filistinlilere ait bazı araçları taşladı.

Tanıklar, saldırı neticesinde bazı araçlarda hasar meydana geldiğini ifade etti.

İsrail basınına göre, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan illegal Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan yerleşimciler, 2018 yılında Filistinlilere yönelik 482 saldırı düzenledi.

Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik fiziki saldırı, taş atma, evlerin üzerine ırkçı slogan yazma, araç, mal ve mülklerine zarar verme, tarım arazilerini tahrip etme gibi saldırıları, İsrail makamlarınca “ırkçı saldırılar" olarak nitelendiriliyor.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da, yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

