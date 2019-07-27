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Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 14:56 | Son Güncelleme

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını kesti

RAMALLAH (AA) - Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını kesti.

Görgü tanıkları, bir grup Yahudi yerleşimcinin Batı Şeria’nın Selfit kentine bağlı Yasuf beldesinde Filistinli iki kardeşe ait 80 zeytin ağacını kestiğini belirtti.

Tanıklar, saldırıyı gerçekleştiren Yahudi yerleşimcilerin, Selfit kenti çevresinde yer alan Rahalim Yahudi yerleşim biriminden geldiklerini, aynı Yahudi grubun daha önce de beldeye baskın düzenlediği, Filistinlilerin mülklerine ve tarım mahsullerine zarar verdiğini aktardı.

- Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları

Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde yaşayan Filistinliler, geçimlerini zeytin ağaçlarından sağlıyor. Yahudi yerleşimciler, zaman zaman kırsal kesimlerde bulunan bahçelere saldırıyor. Saldırıların özellikle zeytin hasadının başladığı mevsimlerde arttığı ifade ediliyor.

Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik fiziki saldırı, taş atma, evlerin üzerine ırkçı slogan yazma, araç, mal ve mülklerine zarar verme, tarım arazilerini tahrip etme gibi saldırıları, İsrail makamlarınca "ırkçı saldırılar" olarak nitelendiriliyor.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da, yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Filistin israil işgal altındaki Batı Şeria Yahudi yerleşimciler

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