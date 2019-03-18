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Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin ev ve araçlarını taşladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 23:20 | Son Güncelleme

Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin ev ve araçlarını taşladı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve araçlara taş attı.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, Selfit kentinin doğusundaki Kefl Haris köyünde bir grup Yahudi yerleşimci Filistinlilere ait evlerle köy girişinde seyir halindeki araçları taşladı, sürücülere tehditler yöneltti.

Saldırıda hedef alınan ev ve araçlarda hasar meydana geldi.

Öte yandan İsrail ordusunun Selfit'in batısındaki Burukın köyünün girişine askeri kontrol noktası kurmasının ardından demir bir kapı yerleştirmesi gerginliğe yol açtı.

Yahudi yerleşimciler, pazar gününden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da yolları keserken, İsrail askerleri de Selfit'e bağlı çok sayıda beldeyi kuşatma altına alarak, bölgede baskınlar düzenliyor.

Batı Şeria'da yasa dışı Ariel Yahudi yerleşim birimine yakın bölgede bir Filistinli, pazar günü bıçakla yaraladığı bir İsrail askerinin elinden silahını alarak iki ayrı bölgede askerlere ve Yahudi yerleşimcilere ateş açmıştı. İsrail yönetimi silahlı saldırıda, bir İsrail askeri ile bir Hahamın öldüğünü, 3 İsraillinin de yaralandığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Selfit taş yerleşimci

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