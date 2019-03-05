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Yahudi yerleşimciler Kudüs'te Filistinli ailenin evine el koydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 17:43 | Son Güncelleme

İsrail polisi korumasındaki Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinli Halebi ailesinin evini zorla ellerinden aldı

KUDÜS (AA) – İsrail polisinin eşlik ettiği Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir Filistinlinin evine el koydu.

Yahudi yerleşimciler, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'ya çıkan Akabe't Derviş Sokağı'nda bulunan Halebi ailesine ait evi zorla sahiplerinin elinden aldı.

Bölgeye gelen Yahudi yerleşimcilere tepki gösteren Filistinliler ile yerleşimcileri koruyan İsrail polisi arasında arbede çıktı.

Alanda toplanan Filistinlileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail polisi, bir Filistinliyi de gözaltına aldı.

İsrail polisinden ya da yerleşimcilere ait derneklerden olayla ilgili açıklama yapılmadı.

İsrail polisi, yaklaşık iki hafta önce de Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinli Ebu Asab ailesini, evlerini Yahudi yerleşimcilere teslim etmek üzere zorla evlerinden çıkarmıştı.

İsrail, "Gaiplik Yasası"yla ya da gayrimenkullerin Yahudi sahipleri olduğu iddiasıyla Filistinli aileleri evlerinden çıkmaya zorluyor.

Yahudi yerleşimcilere ait dernekler de 1967'den bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait onlarca evi zorla istila etti.

Ayrıca, Yahudilere 1948 öncesinde Doğu Kudüs'teki "emlaklarına" geri dönüş hakkı tanıyan İsrail kanunları, Filistinlilere ise ne 1948 öncesi ne de 1967 sonrası el konulan mülklerine geri dönüş hakkı tanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil işgal altındaki Doğu Kudüs Mescid-i Aksa

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