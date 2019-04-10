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Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da "ırkçı saldırı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 16:14 | Son Güncelleme

Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da "ırkçı saldırı"

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistin beldesine baskın düzenleyen Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin evlerinin duvarlarına ve araçlarının üzerine ırkçı sloganlar yazdı.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, sayıları belirlenemeyen bir grup Yahudi yerleşimci, gece saatlerinde Ramallah kentinin Ayn Yabrud beldesine baskın düzenledi.

Yahudi yerleşimciler, beldedeki Filistinlilerin evlerinin duvarlarına ve araçlarının üzerine Filistinlileri hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazdı.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Bedel Ödetme” isimli radikal Yahudi örgüt, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil işgal altındaki Batı Şeria

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