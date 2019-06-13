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Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da "ırkçı" saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 10:34 | Son Güncelleme

Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da "ırkçı" saldırı

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistin köyüne baskın düzenleyen Yahudi yerleşimciler, cami ve bazı evlerin duvarlarına "ırkçı" sloganlar yazdı, 2 araca zarar verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci gece saatlerinde Nablus kentinin Eynabus köyüne düzenledikleri baskında Filistinlilere ait 2 araca zarar verdi. Yerleşimciler ayrıca, bir caminin yanı sıra bazı evlerin duvarlarına Filistinlileri hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazdı.

Köye yakın bölgede bulunan yasa dışı "Yitzhar" Yahudi yerleşim biriminden geldiği belirtilen saldırganların olayın ardından bölgeden kaçtığı ifade edildi.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Bedel Ödetme" isimli radikal Yahudi örgüt, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Batı Şeria Filistin israil saldırı

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