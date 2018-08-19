KUDÜS (AA) - Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait çok sayıda aracı tahrip ettiği ve bazı evlerin duvarlarına ırkçı ifadeler yazdığı belirtildi.

İseviyye Takip Komitesi Üyesi Muhammed Ebu Humus AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İseviyye beldesine baskın düzenlediğini ve Filistinlilerin mülklerine zarar verdiğini söyledi.

Ebu Humus, Yahudi yerleşimcilerin bölge sakinlerine ait 15 aracın lastiklerini patlattığını ve evlerin duvarlarına İbranice ırkçı ifadeler yazdığını ifade etti.

İsrail polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığını belirten Ebu Humus, bölgede onlarca mobese kamerasının bulunduğunu ve polisin failleri kolaylıkla bulabileceğini kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Bedel Ödetme” isimli radikal Yahudi örgüt, İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

