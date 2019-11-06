HABER

Yahudi yerleşimcilerden Fetih Hareketi'nin üst düzey ismine saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 18:13 | Son Güncelleme

Yahudi yerleşimcilerden Fetih Hareketi'nin üst düzey ismine saldırı

KUDÜS (AA) - Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in Başkan Yardımcısı Mahmud Alul beraberindeki heyetle işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentindeki incelemeleri sırasında Yahudi yerleşimcilerin sözlü saldırılarına maruz kaldı.

El Halil Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentin Eski Şehir beldesinde beraberindeki heyetle incelemelerde bulunan Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Alul’un bir grup Yahudi yerleşimcinin sözlü saldırısına uğradığı ve ziyaretini yarıda kesmek zorunda kaldığı belirtildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, büyük bir İsrail polisi grubunun Yahudi yerleşimcilerle Filistinli heyetin arasına girdiği ve herhangi bir arbedenin yaşanmasına izin vermediği görülüyor.

Görüntülerde, İsrail polisi Alul ve beraberindeki heyeti Eski Şehir'den çıkarırken, Yahudi yerleşimcilerin hakaretleri ve bağırma sesleri de duyuluyor.

- El-Halil'in Eski Şehir bölgesi İsrail kontrolünde

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A Bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B Bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C Bölgesi"nin idari yönetimi ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Anlaşmaya göre, nihai çözüm sağlanana kadar taraflar sahadaki gerçekliği değiştirecek adımlar atmayacaktı. Ancak İsrail bu bölgeye Oslo Anlaşması'nı ihlal ederek, Yahudi yerleşimcileri yerleştirmeye ve askeri karargâhlar kurmaya devam etti.

İsrail ile Filistin arasında 1997'de yapılan anlaşma ile El Halil kenti ise H1 ve H2 olmak üzere iki kısma ayrılmıştı. Kentin yüzde 80'i tümüyle Filistin yönetiminin kontrolüne, yüzde 20'lik bölümü ise güvenlik bakımından İsrail'e, idari olarak Filistin'e bağlanmıştı. İçinde Harem-i İbrahim'in de bulunduğu Eski Şehir bölgesi de H2 olarak tasnif edilmiş ve İsrail askerlerinin kontrolüne bırakılmıştı.

Eski Şehir bölgesinde kurulan Yahudi yerleşim biriminde yaklaşık bin kişilik bir Yahudi grup iskân edilmiş durumda.

Fatih'te korkunç olay! Eve giren polisler 4 kişinin cesediyle karşılaştı! Fatih'te korkunç olay! Eve giren polisler 4 kişinin cesediyle karşılaştı!
Yenişehirlilerden başkant çıkarmasıYenişehirlilerden başkant çıkarması
Karacabey’de alt yapı yatırımları hızlanacakKaracabey’de alt yapı yatırımları hızlanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fetih Hareketi Filistin israil işgal altındaki Batı Şeria

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

Ünlü popçunun yatak görüntüleri sızdırıldı!

Ünlü popçunun yatak görüntüleri sızdırıldı!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da minibüs devrildi! Yaralılar var

İstanbul'da minibüs devrildi! Yaralılar var

Kuduz tespit edilen mahalle karantinaya alındı

Mahalle karantinaya alındı! Hayvan giriş çıkışı yasaklandı

Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: Türkiye’nin depreme hazırlıklı olması, hasarı yüzde 70 oranda düşürebilir

Japon deprem uzmanında 'Marmara depremi' açıklaması

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında öldü

İYİ Partili il başkanı hayatını kaybetti!

Kontrolden çıkan kamyonet giyim mağazasına girdi

Kamyonet giyim mağazasına girdi

MİT operasyonuyla yakalandılar! Karar belli oldu

MİT operasyonuyla yakalandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.