Yahudi yerleşimcilerden Filistin beldesine saldırı

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da bir grup Yahudi yerleşimci, bu sabah bir İsrail askerinin vurularak öldürülmesinin arından bir Filistin beldesine saldırdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci, Nablus kentine bağlı Asire el-Kibeliyye beldesinde Filistinlilere ait evlere ve araçlara taşla saldırdı. Belde sakinlerinin buna tepki göstererek saldırıya karşılık vermesi üzerine İsrail güçleri devreye girdi. İsrail güçlerinin, Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi sonucu çok sayıda kişi atılan gazdan etkilendi.

Batı Şeria'daki yasa dışı Ariel Yahudi yerleşim birimi yakınında bulunan Ariel ve Giti kavşaklarında bu sabah düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrail askeri ölmüş, iki İsrailli yaralanmıştı. Filistinli olduğu söylenen şüpheli olay yerinden kaçarken, İsrail güçleri Batı Şeria'da birçok yolu çift taraflı ulaşıma kapatmış, bölgede arama başlatmıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

