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Yahudi yerleşimcilerden Filistinlilerin evlerine ırkçı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 14:20 | Son Güncelleme

Batı Şeria'da fanatik Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait evlerin duvarlarına ırkçı yazılar yazdı

NABLUS (AA) - İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bir grup Yahudi yerleşimci, Filistinlilere ait evlerin duvarlarına provokatif yazılar yazdı.

Batı Şeria'daki Yahudi Yerleşim Dosyası sorumlusu Gassan Dagles, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nablus'un Havara beldesinde bir grup Yahudi yerleşimcinin, Filistinlilerin evlerinin duvarlarına İbranice "Araplara ölüm" ve benzeri ırkçı sloganlar yazdığını söyledi.

Dagles, yerleşimcilerin Filistinlilere ait araçlara da zarar verdiğini belirtti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da, 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nablus provokatif saldırı Yahudi yerleşimciler

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