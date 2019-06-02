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"Yahudi yerleşimcilerin Aksa baskınları Yüzyılın Anlaşması'nı uygulama girişimleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 20:14 | Son Güncelleme

Ürdün'deki İhvan'ın siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi: - "Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları, İsrail'in Aksa'yı zaman ve mekan olarak bölme, Yüzyılın Anlaşması planının maddelerini uygulamaya koyma ve Kudüs'ü Yahudileştirme çabaları kapsamındadır"

AMMAN (AA) - Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarını, "Yüzyılın Anlaşması planını uygulama girişimi" olarak değerlendirdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etmesine tepki gösterildi.

"Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları, İsrail'in Aksa'yı zaman ve mekan olarak bölme, Yüzyılın Anlaşması planının maddelerini uygulamaya koyma ve Kudüs'ü Yahudileştirme çabaları kapsamındadır." ifadesi kullanılan açıklamada, Ürdün hükümetinden kınama açıklamalarıyla yetinmemesi, acilen kararlı tutum sergilemesi, Mescid-i Aksa'daki "siyonist ihlalleri" durdurmak için siyasi ve diplomatik çerçevede harekete geçmesi talep edildi.

Bazı Arap ülkelerinin "İsrail ile normalleşmeye devam etmesi ve başta Yüzyılın Anlaşması olmak üzere Filistin davasını tasfiye projelerinin reklamını yapmasının, İsrail'e saldırıları için yeşil ışık yakma" anlamı taşıdığı kaydedilen açıklamada, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya gelecek zararın, bölgeyi tutuşturacak fitil olacağı ve dünya barışı için tehdit oluşturacağı vurgulandı.

- Kudüs'te gerginlik

Aralarında aşırı sağcı eski Milletvekili Haham Yehuda Glick'in de olduğu yüzlerce fanatik Yahudi, Kudüs’ün işgalinin 52’nci yılı münasebetiyle İsrail polisi eşliğinde sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemişti.

Yahudilere tekbir getirerek tepki gösteren cemaate İsrail polisi tarafından ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunulmuş, çok sayıda Filistinli darbedilmişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, Harem-i Şerif’e baskın gerçekleştiren fanatik Yahudilerin sayısının bin 179 olduğunu, İsrail'in ramazan ayında Mescid-i Aksa’nın hürmetini kasten ve alenen ihlal ettiğini belirtmişti.

Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal eden İsrail, 2 Haziran 1981'de uluslararası hukuku hiçe sayarak burayı ilhak etti. İsrailli Yahudiler bundan tam 52 yıl önce bugün gerçekleşen işgale "Kudüs'ün birleştirilmesi ismini" vererek bunu çeşitli taşkınlıklarla kutluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mescid-i Aksa Müslüman Kardeşler Teşkilatı Ürdün

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