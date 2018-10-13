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Yahudi yerleşimcilerin taşlı saldırısında Filistinli bir kadın şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 01:32 | Son Güncelleme

Nablus'un güneyinde seyir halindeki bir araca taşlarla saldıran Yahudi yerleşimciler 45 yaşındaki Filistinli kadını şehit etti, eşini yaraladı

RAMALLAH (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da, Nablus'un güneyinde bir grup Yahudi yerleşimcinin taşlı saldırısı sonucu seyir halindeki bir araçta bulunan 45 yaşındaki Filistinli Aişe Muhammed Radi şehit oldu.

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, cuma akşamı İsrailli Yahudi yerleşimciler, Filistinli bir kadını taş atarak şehit etti.

Araca taşlı saldırı nedeniyle şehit olan Radi'nin eşinin de bu olayda yaralandığı belirtildi.

Ayrıca Filistin Kızılay Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, Havvara güvenlik noktası yakınındaki saldırıda atılan taşlar nedeniyle söz konusu Filistinli kadının başından ağır yaralandığı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastaneye müdahalelere rağmen kurtarılamadığı duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail ihlalleri Nablus Yahudi yerleşimcilerden Filistinlilere saldırı

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