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Yahudi yerleşimcilerinin Batı Şeria'daki saldırıları giderek artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 01:55 | Son Güncelleme

Yahudi yerleşimcilerinin Batı Şeria'daki saldırıları giderek artıyor

KUDÜS (AA) - Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere 2018'de 127 kez saldırı düzenledi.

İsrail medyasına göre Yahudi yerleşimcilerinin Batı Şeria'da Filistinlilere saldırıları 2018'de yüzde 60 oranında arttı.

Kendilerine "Bedel Ödetme" adını veren aşırı Yahudi grupların düzenlediği saldırılar sırasında, Filistinlilere ait araçlar ve evlere zarar veriliyor. Duvarlara İbranice "Araplara ölüm" gibi, ırkçı sloganlar yazılıyor.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre artan ırkçı saldırıların, Batı Şeria'da Nablus kentinin güneyi, Ramallah'ın köyleri ve el-Halil kentlerinde yoğun olduğu belirtildi.

Gazeteye göre Yahudi yerleşimciler tarafından 2017'de Filistinlilere 79 saldırı gerçekleşirken, 2018'de saldırı sayısı 127'ye yükseldi. Geçen yıla göre saldırıların yüzde 60 arttığının altını çizen gazete, aktarılan istatistiklerin kaynağına ilişkin bilgi vermedi.

Haberde saldırıların artışındaki nedenlere değinilmezken, ABD Başkanı Trump tarafından alınan "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunun kabulü"ne dair kararın, İsrail hükümeti ve bölgedeki Yahudi yerleşimcileri cesaretlendirdiği, gelişmeleri takip eden uzmanlar tarafından ifade ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde, 2015 yılında Devabişe ailesine ait evin ateşe verilmesi ve 18 aylık Ali Devabişe ile babası Saad Devabişe'nin şehadete ermesi, Bedel Ödetme Örgütü'nün en önemli terör saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Bedel Ödetme Filistin israil Yahudi yerleşimciler

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