Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren şirketler açıklandı

Liste Filistinlileri sevindirirken İsraillileri ise kızdırdı.Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Bürosu, İsrail tarafından işgal edilen Filistin bölgelerinde faaliyet gösteren 112 şirketten 94'ünün İsrail merkezli olduğu, diğer şirketlerin de ABD, Hollanda, İngiltere, Fransa, Tayland ve Lüksemburg gibi ülkelerden geldiğini açıkladı. BM'den yapılan açıklamada şirketlerin listeye alınmasının bu şirketlerin faaliyetlerinin hukuki durumu ile ilgili olmadığı ve bunun da amaçlanmadığı belirtildi. BM'nin açıklamasında şirketlerin faaliyetlerinin "yasa dışı" olarak damgalanmadığını vurgulandı.

Listede daha çok banka ve inşaat sektöründen şirketler yer aldı. Airbnb, Expedia, TripAdvisor ve Opodo gibi seyahat hizmeti veren şirketler, ayrıca güvenlik tekniği üreticisi Motorola Solutions ve ulaştırma alanında çalışan Fransız şirketi Alstom'a da listede yer verildi.

"Her yıl güncelleniyor"

Açıklanan listenin tartışmalara yol açacağının ve açtığının farkında olduğunu söyleyen BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, listenin titiz bir inceleme sonrası hazırlandığını ve her yıl güncellendiğine dikkat çekti.