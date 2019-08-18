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Yahudiler Merkez Konseyi'nden AfD uyarısı

18.08.2019 12:58 | Son Güncelleme

Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin aşırı sağ ile, yansıttığından çok daha sıkı bağlara sahip olduğu konusunda uyardı.

Yahudiler Merkez Konseyi'nden AfD uyarısı

Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte Almanya için Alternatif (AfD) partisini aşırı sağcı eğilimlere sahip olmakla suçladı. Schuster "AfD bence aşırı sağ ile yansıttığından çok daha sıkı bağlara sahip. Korkuları kışkırtıp, azınlıkların dışlandığı bir atmosferi teşvik ediyor" diye konuştu. Schuster, AfD'nin İslamcı saikle düzenlenen saldırıları "genel olarak azınlıklara karşı nefreti kışkırtan ve bu şekilde sonuçta Yahudilere karşı da olan bir atmosfer yaratan" popülist bir propaganda ile birleştirdiğini söyledi.

Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Schuster, Saksonya ve Brandenburg’da 1 Eylül’de yapılacak eyalet seçimlerden sonra partilerin AfD'nin dışarıdan destek vereceği bir azınlık hükümetine göz yummaları konusunda da uyardı. "AfD'nin tolere edildiği bir azınlık hükümeti, hayatta kalabilmek için karar alma sürecinde sağa meyletmeleri anlamına gelir. Bu benim için demokratik partilerden birinin AfD ile kısa ya da uzun vadeli bir ittifak kurabileceğinin habercisi olur" diye konuştu.

Schuster partilerin AfD'ye göz yumması durumunda Almanya'da yaşayan Yahudilere başka ülkelere göç etmeleri çağrısını yapıp yapmayacağı sorusuna ise "Neyin daha kötü olacağını tartmak lazım: AfD'ye göz yumulması mı yoksa hükümetin kurulamayacağı ve seçimlerin yenilenmesinin belki de daha sorunlu bir sonuca yol açacağı bir manzara mı?" diye konuştu.

"Normlara uymayanların Almanya'da yeri yok"

Josef Schuster radikal İslamcılara karşı da daha sert bir tutum gerektiğine dikkat çekti. Schuster, "Burada konu Almanya'ya gelen herkesin bizim değerlerimize göre yaşaması, kadın-erkek eşitliğini tanıması, antisemitizmin her türüne ve ırkçılığa karşı durması, hukuk devleti ilkelerini benimsemesi ve cinsel yönelim çeşitliliğini kabul etmesi" diye konuştu. Değerler sisteminin uyumun temelini oluşturduğunu vurgulayan Schuster, bu normları kabul etmeyerek suç işleyenlerin Almanya'da yeri olmadığını belirtti.

Schuster öte yandan son dönemde artış gösteren İslamcı saikle düzenlenen saldırılara rağmen sağ popülist antisemitizmi Almanya ve Yahudiler için çok daha büyük bir tehdit olarak gördüğünü söyledi.

AFP/BW,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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