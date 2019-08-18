Yahudiler Merkez Konseyi'nden AfD uyarısı

Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte Almanya için Alternatif (AfD) partisini aşırı sağcı eğilimlere sahip olmakla suçladı. Schuster "AfD bence aşırı sağ ile yansıttığından çok daha sıkı bağlara sahip. Korkuları kışkırtıp, azınlıkların dışlandığı bir atmosferi teşvik ediyor" diye konuştu. Schuster, AfD'nin İslamcı saikle düzenlenen saldırıları "genel olarak azınlıklara karşı nefreti kışkırtan ve bu şekilde sonuçta Yahudilere karşı da olan bir atmosfer yaratan" popülist bir propaganda ile birleştirdiğini söyledi.

Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Schuster, Saksonya ve Brandenburg’da 1 Eylül’de yapılacak eyalet seçimlerden sonra partilerin AfD'nin dışarıdan destek vereceği bir azınlık hükümetine göz yummaları konusunda da uyardı. "AfD'nin tolere edildiği bir azınlık hükümeti, hayatta kalabilmek için karar alma sürecinde sağa meyletmeleri anlamına gelir. Bu benim için demokratik partilerden birinin AfD ile kısa ya da uzun vadeli bir ittifak kurabileceğinin habercisi olur" diye konuştu.