Yahudiler, Sukot'u kutluyor

KUDÜS (AA) – ESAT FIRAT – Yahudiler, üç büyük bayramlarının (Pesah, Şavuot, Sukot) sonuncusu Sukot (Çardaklar) Bayramını yaptıkları çardaklar ve bu bayrama özgü bitkilerle kutluyor.

Bu yıl 23 Eylül Pazar akşamına denk gelen ve yedi gün yedi gece devam edecek Sukot bayramı, Hazreti Musa ile beraber Mısır’dan çıkan İsrailoğulları’nın çölde bulabildikleri dallar ve yapraklardan yaptıkları çardaklarda yaşamalarının anısına, Sukot (çardaklar, çadırlar) adıyla anılıyor.

Yahudi inancına göre, Sukot bayramı, İsrailoğulları’nın çölde geçici barınaklarda yaşayarak dolaştığı kırk yılı temsil ediyor. İbranice “Suka” kelimesinin çoğulu Sukot, ‘çardaklar' anlamına geliyor ve "geçici barınaklara" gönderme yapmak için kullanılıyor.

İbrani takviminin Tişri ayının 15'inde başlayan Sukot bayramı boyunca, yemek, okuma, misafir ağırlama ve uyuma gibi evde yapılan hemen hemen her şey, bu bayram için özel olarak evlerin damlarında ya da bahçelerinde hazırlanan çardaklarda gerçekleştiriliyor.

Yahudiler Sukot’u ayrıca, işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’nın güney batısında yer alan Burak (Ağlama) Duvarı'nın önünde, etrog (turunçgillerden bir meyve) ve lulav (hurma ağacı dalı) bitkileriyle Tevrat’tan dualar eşliğinde ayin yaparak kutluyor.