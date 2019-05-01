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"Yahudileri antisemitizm ile hedef alanlar, Müslümanları da İslamofobi ile hedef alıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 19:09 | Son Güncelleme

ABD Kongresinin başörtülü ilk Müslüman üyesi Ilhan Omar: - "Yahudi toplumu antisemitizm ile hedef alan birçok insan, Müslüman toplumu da İslamofobi ile hedef alıyor. Sesimizi yükseltmek ve nefrete hayır demek için hep birlikte çalışmak zorundayız" - "(Beyaz ırkçılar) Onlar hem camilerde hem de sinagoglarda felaketlere yol açıyorlar. Eğer topluca bu gerçeğe karşı durmazsak, hepimiz bunun acısını çekeriz"

ABD Kongresinin başörtülü ilk Müslüman üyesi Ilhan Omar, "Yahudi toplumu antisemitizm ile hedef alan birçok insan, Müslüman toplumu da İslamofobi ile hedef alıyor. Sesimizi yükseltmek ve nefrete hayır demek için hep birlikte çalışmak zorundayız." çağrısında bulundu.

Uzun süredir "antisemitik" suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Omar, hafta sonu San Diego'da yapılan sinagog saldırısının ardından açıklamalarda bulundu.

Omar, "Yahudi toplumu antisemitizm ile hedef alan birçok insan, Müslüman toplumu da İslamofobi ile hedef alıyor. Sesimizi yükseltmek ve nefrete hayır demek için hep birlikte çalışmak zorundayız." ifadesini kullandı.

ABD'de hem Müslüman hem de Yahudilerin "beyaz ırkçılar" tarafından hedef alındığını ve bazı muhafazakarların bunları beslediğini vurgulayan Omar, "(Beyaz ırkçılar) Onlar hem camilerde hem de sinagoglarda felaketlere yol açıyorlar. Eğer topluca bu gerçeğe karşı durmazsak, hepimiz bunun acısını çekeriz." uyarısında bulundu.

- CAIR'den birlik çağrısı

Öte yandan, ABD'nin önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşlarından Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi de (CAIR), San Diego'daki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, ibadet yerlerine yapılan her türlü saldırıya karşı birlik olunması çağrısı yaptı.

Yahudi toplumun acısının paylaşıldığına ve bu toplumla dayanışma içerisinde olunduğuna işaret edilen açıklamada, "İbadet eden kişiler için bir sığınak olması gereken ibadethanelere yönelik bu rahatsız edici saldırılara karşı herkesle birlikte çalışma sözümüzü yineliyoruz." ifadesine yer verildi.

- ABD'deki sinagog saldırısı

ABD'nin San Diego kentinde, cumartesi günü Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nın son gününde bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Söz konusu saldırıyı "nefret suçu" olarak tanımlayan emniyet yetkilileri, saldırganı yakalamış ve kimliğinin 19 yaşındaki John Ernest olduğunu duyurmuştu.

Ernest'in saldırısından önce "8chan" adlı internet platformunda yaptığı paylaşımında, kendini "antisemitik ve beyaz ırkçı" olarak tanımladığı ve Yahudileri öldürme planından bahsettiği tespit edildi. ABD'nin Pittsburgh kentinde ekim ayında bir sinagoga saldıran kişi ile geçen ay Yeni Zelanda'da bir camiye saldıran teröristi ve Adolf Hitler'i "rol modeli" olarak tanımlayan Ernest, paylaşımında bu kişilerin kendisine "ilham" verdiğini aktarmıştı.

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ABD beyaz ırkçılık cami saldırısı İlhan Omar sinagog saldırısı

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