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Yahya Çavuş Camii’nin açılışı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 14:55 | Son Güncelleme

Çanakkale Savaşı’nın önemli kahramanlarından biri olan Ezineli Yahya Çavuş’un ismi Büyükçekmece’de açılışı yapılan Yahya Çavuş Camii’nde yaşatılacak.Çanakkale Savaşı’nda, Ertuğrul Koyu çıkarmasında 67 askeriyle, İngiliz kuvvetlerinin karaya çıkışını geciktiren Ezineli Yahya Çavuş’un adı Büyükçekmece’de açılışı yapılan Yahya Çavuş Camii’nde yaşatılacak.

Çanakkale Savaşı’nın önemli kahramanlarından biri olan Ezineli Yahya Çavuş’un ismi Büyükçekmece’de açılışı yapılan Yahya Çavuş Camii’nde yaşatılacak.
Çanakkale Savaşı’nda, Ertuğrul Koyu çıkarmasında 67 askeriyle, İngiliz kuvvetlerinin karaya çıkışını geciktiren Ezineli Yahya Çavuş’un adı Büyükçekmece’de açılışı yapılan Yahya Çavuş Camii’nde yaşatılacak. Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi’nde bulunan caminin açılışına Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Yahya Çavuş’un birinci kuşaktan torunu olan ve aynı zamanda Kıbrıs gazisi Mustafa Canbaz katıldı. Açılış öncesi Kuran tilaveti gerçekleşti. Ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle birlikte Yahya Çavuş Camii ibadete açıldı. Başkan Akgün’ün Yahya Çavuş’un torunu Canbaz ile hediyeleşmesinin ardından cami içerisine girilerek Yasin-i Şerif okundu.
“Bu güzel Cuma gününe çok yakıştı”
Çanakkale destanının önemli iki kahramanı olan Seyit Onbaşı ve Ezineli Yahya Çavuş’tan bahseden Büyükçekmece Belediye Başkan Dr. Hasan Akgün, “Çanakkale destanının 100’üncü yıl anısına iki tane cami yaptırdık. Bir tanesi adı Seyit Onbaşı Camii. O muhteşem kahramanın ismini taşıyor. Bu cami de Yahya Çavuş Camii. Bu da bu ölümsüz kahramanın ismini taşıyor. Bu iki şahsiyet Çanakkale destanının en büyük simgeleridir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun temelinin atıldığı Çanakkale destanı 100’üncü yılına armağan olmak üzere yapmış olduğumuz bu camilerin tam ikisinin ortasına Çanakkale destanını simgeleyen Çanakkale Abidesi’nin heykelini koymuştuk. Üçü birbirini tamamlayan bir proje. Çanakkale destanını ebedi bir şekilde yaşatan bu iki kahraman toplumun gözünde bu muhteşem, dünyada eşi benzeri olmayan Çanakkale’nin bu muhteşem simgeleri bu iki cami üzerinde yaşayacaktır. İslam alemine hayırlı olsun, şehrimize hayırlı olsun. Bu güzel Cuma gününe çok yakıştı” dedi.
“Dedemiz zamanında çok büyük fedakarlıklar yaptı”
Büyükçekmece Belediye Başkanı’na teşekkürlerini sunan Yahya Çavuş’un torunu ve Kıbrıs gazisi olan Mustafa Canbaz, “Başkanımız sağolsun, Allah razı olsun. Çok memnun olduk. Kıbrıs gazisiyim, dedemize şehitlik, bize de gazilik nasip oldu. Çok gururlandım, haddinden fazla gururlandım. Yerden göğe kadar Allah razı olsun başkanımızdan. Dedemiz zamanında çok büyük fedakarlıklar yaptı” ifadelerini kullandı.

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